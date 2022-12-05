В Британии увидели риск «потерянного десятилетия» в экономике

Великобритания потеряет десятилетие экономического роста, если правительство не примет меры по налоговым льготам, а также по соглашению о торговле Ирландии и Северной Ирландии. Такой риск увидели в Конфедерации британской промышленности (CBI), пишет Bloomberg.

В своем последнем прогнозе CBI заявил, что Великобритания уже впала в «короткую и неглубокую» рецессию. В результате этого инвестиции в бизнес будут на девять процентов ниже уровня 2019 года, а производительность — на два процента ниже допандемийных показателей.

«Великобритания находится в стагфляции — со стремительной инфляцией, отрицательным ростом, падением производительности и инвестиций в бизнес», — сказал генеральный директор CBI Тони Данкер.

По прогнозам, экономика страны снизится на 0,4 процента в следующем году. В 2024 году ВВП вырастет на 1,6 процента.