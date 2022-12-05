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2 часа назад

Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2025 году на 3,3 млрд рублей

ТАССиещё 4

Минфин РФ в рублях и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2025 году
Фото: ТАССТАСС

"Минфин России информирует, что <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году в сумме 3,3 млрд рублей (эквивалент €50,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.

В министерстве отметили, что выплаты выполнены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".

Экономика,Минфин России,Национальный расчетный депозитарий,
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