Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2025 году

Минфин РФ в рублях и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
"Минфин России информирует, что <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году в сумме 3,3 млрд рублей (эквивалент €50,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.
В министерстве отметили, что выплаты выполнены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".