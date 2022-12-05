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1 час назад

Экономике Европы предсказали «легкую рецессию»

Lenta.ru

В ноябре производственная активность в еврозоне снизилась пятый месяц подряд, что указывает на приближение рецессии в регионе, пишет Reuters со ссылкой на отчет S&P Global и комментарии ее аналитиков.

Экономике Европы предсказали «легкую рецессию»
Фото: Swen Pfoertner / ReutersSwen Pfoertner / Reuters

Компания опубликовала ноябрьские показатели индекса деловой активности (PMI), который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам и является индикатором состояния экономики региона. Индекс деловой активности рассчитывают отдельно для двух отраслей экономики: обрабатывающая промышленность (PMI Manufacturing) и сектор услуг (PMI Services/PMI non-manufacturing). Значение индекса выше 50 процентов говорит об улучшении деловой активности, ниже 50 процентов — о ее сокращении.

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В ноябре индекс производственной активности еврозоны составил 47,8 процента, оказавшись ниже 50 процентов пятый месяц подряд. При этом по сравнению с октябрем S&P зафиксировало некоторое улучшение — месяцем ранее индекс находился на 23-месячном минимуме в 47,3 процента. По мнению аналитиков, такой результат говорит, что надвигающийся спад в экономике будет «легким».

«Пятое подряд падение объемов производства, о котором сообщает PMI, увеличивает вероятность того, что еврозона сползает в рецессию. Однако в настоящее время спад остается скромным, а снижение общих темпов сокращения [деловой активности] в ноябре означает, что на данный момент в регионе ожидается сокращение ВВП всего на 0,2 процента», — сказал главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence КрисКрис Уильямсон.

PMI в секторе услуг снизился до 48,5 процента, самого низкого значения с начала 2021 года и оказался ниже предварительной оценки в 48,6 процента. В то же время индекс цен на сырье и товары упал, что может свидетельствовать о том, что инфляция в еврозоне уже прошла пик, отмечают аналитики.

По данным Евростата, по итогам ноября годовая инфляция в странах еврозоны замедлилась впервые за полтора года и составила 10 процентов против 10,6 процента месяцем ранее. Ключевой вклад в снижение инфляции сделали цены на энергию, где рост цен замедлился с 41,5 процента в октябре до 34,9 процента в ноябре.

Экономика,Крис Уильямсон,
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