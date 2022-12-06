Запад смог найти только треть замороженных резервов России

США и Евросоюз (ЕС) не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России. Об этом сообщает эстонская газета Eesti Paevaleht.

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По данным издания, Западу удалось конфисковать только треть от общей суммы в 300 миллиардов долларов. Речь идет о 80-100 миллиардов долларов. Как заявил аналитик Атлантического совета Чарльз Личфилд, Вашингтон и Брюссель не располагают сведениями о том, где находится остальная, значительная часть заблокированных активов Центробанка России за рубежом.

Таким образом, «заморозка» активов на деле означает запрет на их перевод в Россию для зарубежных банков, так как в таком случае финансовая организация лишится права на работу с долларами и евро, пояснил эксперт.

Ранее Россия по итогам девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших стран мира.