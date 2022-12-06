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1 час назад

Нефти предрекли рост до $100

Елена Прошина

Из-за введения западными странами ценового потолка на нефть из России стоимость сырья может вырасти в ближайшее время, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Нефти предрекли рост до $100
Фото: ТАССТАСС

По их словам, цена на энергоноситель увеличится до 100 долларов за баррель. Это произойдет в случае, если Москва на законодательном уровне запретит организациям продавать нефть странам, которые поддержали ограничения против России.

В этом случае поставки российской нефти на мировой рынок резко снизятся, что приведет к росту стоимости «черного золота». Однако, если РФ решит перенаправить выпадающие поставки в азиатские страны, то нефть будет стоить около 85 долларов за баррель.

Как напомнил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, аналогично российские власти уже запрещали поставки газа недружественным странам, которые отказывались оплачивать его за рубли.

На фоне вступления в силу новой меры 5 декабря нефтяные котировки показали рост: на открытии торгов цена февральских фьючерсов марки Brent составляла около $85,7, поднявшись до $88,2 за баррель.

Экономика,Александр Фролов,
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