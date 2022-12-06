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3 часа назад

В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золота

ТАССиещё 3

Банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабаде (штат Теленгана). Как пишет во вторник газета The Economic Times, это первый такой автомат, который работает в режиме реального времени, не только в Индии, но и в мире.

В мире заработал первый банкомат по продаже золота
Фото: EPAEPA

Аппарат выпущен частной индийской компанией Goldsikka Pvt Ltd, разработавшей инновационную технологию продажи золота через это устройство. Банкомат вмещает 5 кг монет из 24-каратного золота, он позволяет приобретать их в восьми опциях - от 0,5 г до 100 г. Важная особенность банкомата состоит в том, что цена на золото на его экране обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на этот драгметалл на Лондонской бирже.

Банкомат имеет надежную систему защиты от взломов. Он оборудован встроенной видеокамерой, звуковой сигнализацией и располагает линией связи с полицией.

По словам представителей Goldsikka, аппарат предоставляет всем желающим удобную возможность сделать инвестиции в золото, избегая финансовых потерь, без необходимости посещать банки или ювелирные магазины.

В первый день работы инновационный банкомат обслужил 20 клиентов.

Goldsikka планирует установить 3 тыс. таких банкоматов в Индии и выйти со своей продукцией на мировой рынок.

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