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1 час назад

Белый дом поставил точку в вопросе закупок нефти у России

Лера Букина

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность закупки властями российской нефти для пополнения стратегического резерва страны. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга, передает РИА Новости.

Жан-Пьер аргументировала это тем, что импорт нефти из РФ находится под запретом.

Со вчерашнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о подготовке Россией ответа на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что никаких «потолков» Москва признавать не собирается.

Биржи отреагировали на введение потолка цен на нефть РФ

Ранее эксперты, опрошенные «Известиями», предупредили о росте стоимости черного золота выше $100 за баррель в связи с введением Западом потолка цен на нефть из России. По их словам, это может случиться в случае принятия Россией решения запретить отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения.

Экономика,Дмитрий Песков,Администрация США,ЕС,
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