Белый дом поставил точку в вопросе закупок нефти у России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность закупки властями российской нефти для пополнения стратегического резерва страны. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга, передает РИА Новости.

Жан-Пьер аргументировала это тем, что импорт нефти из РФ находится под запретом.

Со вчерашнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о подготовке Россией ответа на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что никаких «потолков» Москва признавать не собирается.