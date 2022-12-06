Белый дом поставил точку в вопросе закупок нефти у России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность закупки властями российской нефти для пополнения стратегического резерва страны. Соответствующее заявление она сделала во время брифинга, передает РИА Новости.
Жан-Пьер аргументировала это тем, что импорт нефти из РФ находится под запретом.
Со вчерашнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о подготовке Россией ответа на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что никаких «потолков» Москва признавать не собирается.
Ранее эксперты, опрошенные «Известиями», предупредили о росте стоимости черного золота выше $100 за баррель в связи с введением Западом потолка цен на нефть из России. По их словам, это может случиться в случае принятия Россией решения запретить отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддерживающие ограничения.