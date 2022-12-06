Путин назвал «локомотив глобального развития»

Президент России Владимир Путин назвал лидирующий регион в развитии экономики, передает его помощник Юрий Ушаков . Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с VIII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

В обращении главы государства также сказано, что такое сотрудничество играет ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства. По его словам, оно строится на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учета законных интересов сторон.