Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Новак: Российская нефть останется востребованной

Национальная Служба Новостей

Российская нефть была и будет востребована. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Новак: Российская нефть останется востребованной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил зампред правительства, введение запрета на поставки и потолка цен влияет на работу российских компаний и реализацию нефти на экспортные рынки.

«Тем не менее, хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — указал Новак.

Вице-премьер добавил, что Россия меняет логистические цепочки для нефти, но не видит в этом трагедии. В частности, страна работает через более мелких трейдеров и меняет схемы страховки поставок.

Ранее в Евросоюзе вступил в силу потолок цен на нефть из России, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель при условии, что оно будет как минимум на 5% дешевле рыночной стоимости. Решение об аналогичном лимите цен приняли страны Группы семи и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля. В Кремле отмечали, что Россия не признает «никаких потолков» и готовит ответ на ограничения.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители