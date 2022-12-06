Новак: Российская нефть останется востребованной

Российская нефть была и будет востребована. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

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Как отметил зампред правительства, введение запрета на поставки и потолка цен влияет на работу российских компаний и реализацию нефти на экспортные рынки.

«Тем не менее, хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — указал Новак.

Вице-премьер добавил, что Россия меняет логистические цепочки для нефти, но не видит в этом трагедии. В частности, страна работает через более мелких трейдеров и меняет схемы страховки поставок.