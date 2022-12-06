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1 час назад

Раскрыты детали нового пакета санкций ЕС против России

Лера Букина

Еврокомиссия выступит за введение запрета на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о девятом пакете санкций против российской стороны. Вместе с тем, как уточняет издание, стороны предусмотрят исключения для ряда видов продукции.

Кроме того, газета указывает на планы ЕК прибегнуть к введению запрета на транзакции с еще тремя российскими банками.

Путин подписал указ о контрсанкциях

Ранее газета Politico сообщила, что Еврокомиссии и представителям стран ЕС на минувших выходных удалось обсудить подготовку девятого пакета санкций против России. В санкционных списках могут оказаться 180 новых пунктов. Отмечалось, что рестрикции могут быть введены в отношении сферы технологий, финансов и медиа. По словам нескольких собеседников газеты, стороны смогут в быстром темпе утвердить новые меры.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о росте эффективности ограничений против России. Представитель Кремля отметил, что в стране наблюдается процесс адаптации к санкциям.

Экономика,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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