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1 час назад

В танкерной пробке у берегов Турции нашли казахстанскую нефть

Lenta.ru

Пробка из танкеров, которая образовалась у турецких берегов на фоне вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолка цен на нее, непосредственно влияет на поставки сырья казахстанских компаний. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

В танкерной пробке у берегов Турции нашли казахстанскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Застряли не менее 20 судов, на борту которых находится 18 миллионов баррелей нефти. Все они, кроме одного, имеют на борту сырье из Казахстана.

Турецкие власти требуют для прохода проливов Босфор и Дарданеллы предоставить им письменные гарантии от страховщиков, что груз легален. В свою очередь те считают, что не могут и не имеют права публиковать такие сведения. В проблему включились власти США и Великобритании, которые просят Анкару пересмотреть максимально строгий подход.

Издание не исключает, что уступить придется страховщикам, поскольку турецкие чиновники не хотят брать на себя риски быть признанными нарушителями санкций. Дело в том, что казахстанская нефть, не попадающая под потолок цен, грузится в Новороссийске, так что теоретически реальное происхождение сырья может быть иным.

При этом США ранее выпустили уточнения к готовящимся ограничениям, в рамках которых, в частности, смесь различных сортов нефти не считается переработкой, а значит, тоже попадает под потолок цен.

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