Азербайджан поддержал российский проект газового хаба в Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в Азербайджане поддержали проект газового хаба в Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал 24 TV.

«Президент Азербайджана Алиев выразил свою поддержку этому проекту… В конце недели их (азербайджанская) делегация будет моим гостем в Стамбуле, мы обсудим этот проект», – сказал Фатих Донмез.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее обсудили инициативу создания газового хаба в Турции. Планируется, что через него Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.