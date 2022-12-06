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46 минут назад

Азербайджан поддержал российский проект газового хаба в Турции

Елена Прошина

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в Азербайджане поддержали проект газового хаба в Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал 24 TV.

Азербайджан поддержал российский проект газового хаба в Турции
Фото: ТАССТАСС

«Президент Азербайджана Алиев выразил свою поддержку этому проекту… В конце недели их (азербайджанская) делегация будет моим гостем в Стамбуле, мы обсудим этот проект», – сказал Фатих Донмез.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее обсудили инициативу создания газового хаба в Турции. Планируется, что через него Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

Экономика,Владимир Путин,
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