Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию с трехдневным визитом, с 7-го по 9 декабря, сообщило Саудовское агентство печати (SPA) в Twitter (заблокирован в РФ). В Эр-Рияде пройдут три саммита: встреча лидеров КНР и Саудовской Аравии, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также первый китайско-арабский саммит, по линии Лиги арабских государств.

Главной темой, как ожидают аналитики, снова станет расчет за саудовскую нефть в юанях. Идея обсуждается несколько лет, это не первый визит китайского лидера в Эр-Рияд. Саудовская Аравия — основной поставщик КНР, а Китай — главный покупатель нефти от королевства. Пекин получает каждую четвертую бочку, продаваемую саудовцами. Также Пекин и Эр-Рияд обсуждают возможную продажу доли нефтяного гиганта Saudi Aramco и заключение ряда фьючерсных контрактов.

Более того, Китай покупает нефть за юани и у России. Как писало Bloomberg, небольшие китайские НПЗ начали скупать российскую нефть перед введением потолка цен.

О новом тренде повышения доли юаней на нефтяном рынке рассуждает замдиректора по энергетическому направлению института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

— Расчет в юанях либо другой валюте всегда привязан к торговому соотношению, если страна что-то импортирует в одной валюте, она должна экспортировать в этой валюте и наоборот. То же самое можно сказать и о России, если импорт относительно небольшой, то есть он сильно меньше, чем экспорт, то, естественно, полностью переводить торговлю в валюту страны-импортера нет смысла. Соответственно, если Саудовская Аравия намерена существенно увеличивать импорт китайских товаров, то она может наращивать и постепенно объем продаж нефти в юанях, то есть это взаимозависимые величины.

— Предвестники таких переговоров могут быть в ближайшее время?

— Сейчас достаточно непростая и необычная ситуация на мировом рынке нефти, связанная с эмбарго на российскую нефть в ЕС. Сейчас говорить о том, что Саудовская Аравия способна и готова увеличивать поставки в Китай, наверное, не совсем своевременно, скорее Саудовская Аравия может в ближайшие месяцы еще немного потерять в поставках, как это было осенью. Сейчас вряд ли темой переговоров между Китаем и Саудовской Аравией станет увеличение поставок. Я думаю, что сосредоточатся на инвестициях, в том числе Саудовская Аравия, кажется, заинтересована в масштабном привлечении инвестиций в свою новую экономику — те отрасли, на которые она делает ставку уже в будущем, после того, как произойдет закат нефти, будут инвестиции в зеленую энергетику, строительство новых городов, ну и в прочие технологии.

CNN же отмечает, что визит китайского лидера пройдет на фоне резкого ухудшения отношений с Вашингтоном, как со стороны Пекина, так и Эр-Рияда. Как приезд Си Цзиньпина рассматривать с точки зрения большой геополитики — анализирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов:

— Несмотря на то, что Саудовская Аравия довольно активно поддерживала США, по крайней мере на Ближнем Востоке, у нее были, как говорят, особые отношения с Китаем. Например, Саудовская Аравия имела право создавать в самом Китае различные нефтеперерабатывающие предприятия. Плюс к этому, Саудовская Аравия неоднократно указывала на то, что она готова расширить продажу нефти Китаю, причем, как и говорили саудовские представители, по приемлемым для Китая ценам. Конечно, речь идет о нефти, но не только о ней. Сейчас Китай выстраивает новую линию, это действительно возможная торговля через юани, это возможное участие представителей фирмы Саудовской Аравии в так называемой Шанхайской нефтяной бирже, и это, наконец, я думаю, расширение вообще логистических путей для Китая, и тогда Китай сможет спокойно отчитаться, что Саудовская Аравия поддерживает китайскую инициативу «Пояс и путь», все слухи о том, что проект пришел к коллапсу из-за того, что откололись многие страны, окажутся беспочвенными. Это будет, конечно, на мой взгляд, очень большая личная победа Си Цзиньпина.

— Что это значит с точки зрения геополитики?

— Китай пытается вести абсолютно равноудаленную политику, делая ставку, по крайней мере визуально, не на Иран, не на Саудовскую Аравию, и при этом постоянно подчеркивает, что все соглашения заключаются не против третьей стороны (имеется в виду, естественно, не против США). Китай продолжит в данном случае именно такую политику, и на попытке сделать так, чтобы заместить США в данном случае в качестве регионального лидера. Не думаю, что это удастся сделать очень быстро, у США сохраняются очень серьезные рычаги влияния на Саудовскую Аравию, у Китая не так много опыта работы именно с Ближним Востоком. Тем не менее, я думаю, что, поскольку это не первая попытка, в Китае подготовлены дипломаты, которые способны работать именно на этом направлении.