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1 час назад

«Последовало то, чего боялись»: антироссийские санкции затронули Венгрию

Лера Букина

Заморозку цен на бензин и дизельное топливо в Венгрии отменили. На такой шаг власти страны пошли после получения письма от компании MOL о сложностях с поставками топлива в государство, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе внеочередного правительственного брифинга, передает РИА Новости.

«Последовало то, чего боялись»: антироссийские санкции затронули Венгрию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он напомнил о действии запрета на российскую нефть и о связанных с ним рестрикциях Евросоюза. Гуйяш подчеркнул, что Венгрия боролась успешно, но напрасно.

«Нам удалось получить исключение, но последовало то, чего мы боялись. Вступление санкций в силу... вызывает проблемы в снабжении Венгрии топливом», - отметил глава администрации.

Он подчеркнул, что из-за ограничений Евросоюза страна больше не способна обеспечивать «венгерские семьи бензином по цене 480 форинтов на заправках страны». Напомним, что они вступили в силу с 5 декабря.

В этой связи, как указал Гуйяш, спустя даа дня власти прекращают заморозку стоимости бензина.

По словам главы нефтегазовой компании MOL Жолта Хернади, у жителей страны будет возможность заправляться только по рыночным ценам, которые составляют 641 форинт (1,6 доллара) за литр для бензина и 699 форинтов (1,77 доллара) - для дизельного топлива.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что стоимость бензина в США вернулась к уровню, на котором она была до начала российской военной операции на Украине.

Экономика,Жолт Хернади,Джозеф Байден,ЕС,
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