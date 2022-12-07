Экспорт российского угля приблизился к рекорду

Октябрьский экспорт угля из России приблизился к рекорду из-за ослабления санкций ЕС в сентябре, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Поставки взлетели почти до 16,6 миллиона тонн — это чуть меньше июньского уровня, который стал максимальным с 2017 года.

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В ноябре экспорт немного снизился в соответствии с нормальной сезонной волатильностью, отмечают эксперты Kpler. Анализ компании касается только поставок по морю и основан на данных о грузах с коксующимся и энергетическим углем от портов, брокеров и аналитической сети компании.

С 10 августа в ЕС действует запрет на импорт российского угля, однако в сентябре Европейская комиссия (ЕК) выпустила пересмотренное руководство по антироссийским санкциям — в нем исполнительный орган указал, что фирмам из ЕС разрешается оказывать услуги по доставке, финансированию и страхованию грузов с российским углем при транспортировке в третьи страны в целях поддержания энергетической безопасности во всем мире.

Россия традиционно входит в тройку крупнейших экспортеров угля в мире.

«С начала года направления экспорта угля изменились: Турция стала одним из ключей к успеху России, а Китай тоже внес свой вклад», — сообщил аналитик Kpler Виктор Катона.

Он добавил, что продажи снизились, когда в сентябре были введены ограничения ЕС.