Politico: ЕС потолком цен на нефть заложил «энергетическую бомбу»

По словам журналиста, следующий пакет санкций от Евросоюза может нанести серьезный удар по поставкам энергоносителей из России и по мировым ценам в целом. Это может случиться, даже если в ближайшие недели на мировых нефтяных рынках не будет наблюдаться волатильности. При этом самой России введение потолка цен вряд ли сильно навредит.