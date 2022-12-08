«Тут очень много неясного. Например, из России танкеры грузятся в стандартном режиме, у нас никаких задержек нет, танкеры заходят и уходят, и никаких жалоб на проблемы с нефтью из Новороссийска нет. Еще один вопрос, почему именно казахская нефть? На самом деле, эта история может быть связана с переделом рынка страховых услуг. А казахская нефть, которая идет по Каспийскому Трубопроводному Консорциуму, формально принадлежит не Казахстану, а компаниям, в которые добывают. Например, там много нефти Chevron. Западные компании страхуют эти танкеры в основном за счет британских компаний, британцы — лидеры на европейском рынке, ну и вообще одни из лидеров в мире по оказанию страховых услуг. Подозрительно, что именно такие танкеры с такой страховкой вроде как стоят в пробке там, а остальные свободно проходят, по крайней мере, сообщений о них не было. Может быть, в этом все дело, судя по тому, что такой избирательный подход. Просто сейчас для таких альтернативных игроков на рынке страхования открываются огромные возможности. Все, что вывозится из России морским транспортом, должно быть застраховано не западными компаниями, потому что им разрешено страховать танкеры с российской нефтью, только если эта нефть стоит ниже потолка цены. Соответственно, если нефть торгуется выше, чем потолок цены, то кто-то другой должен страховать. Поэтому, как одна из версий, Турция сама хочет сесть на этот рынок».