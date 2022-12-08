На входе в Босфор снова пробка из танкеров, сообщает Financial Times. Газета винит Турцию в блокировке поставок нефти на мировой рынок. Причина в проблемах со страховкой из-за санкций против России и потолок цен. Однако по бумагам это в основном казахстанская нефть, рассказали газете осведомленные чиновники, а на нее санкции не распространяются.
Информация Financial Times о проблеме не соответствует действительности, говорит управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов:
Алексей Безбородов, управляющий партнер компании «Инфрапроекты»:
«Никто, кроме Financial Times, ничего не пишет, нигде нет новостей, Турция ничего не говорит, никто на руках не имеет никакого документа, ни один капитан не пожаловался, ни одна нефтяная компания, никто ничего не сказал, очереди не видно. Значит, в Лондоне кто-то это придумал. Британские власти всегда играют в длинную игру. Турция тоже бельмо на глазу, действует независимо и по своему усмотрению, никого не слушает. У нас давно уже вся нефтянка находится в руках Британии, это известный факт, вот они и поднимают бучу. При этом слова о том, что шесть дней стоят танкеры, появились 7 декабря, а ценовой потолок введен в 00:00 5 декабря, соответственно, когда появилось сообщение, прошло гораздо меньше времени».
Почему у танкеров с казахстанской нефтью могли возникнуть проблемы в Турции? Версия ведущего эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова:
Игорь Юшков, ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности:
«Тут очень много неясного. Например, из России танкеры грузятся в стандартном режиме, у нас никаких задержек нет, танкеры заходят и уходят, и никаких жалоб на проблемы с нефтью из Новороссийска нет. Еще один вопрос, почему именно казахская нефть? На самом деле, эта история может быть связана с переделом рынка страховых услуг. А казахская нефть, которая идет по Каспийскому Трубопроводному Консорциуму, формально принадлежит не Казахстану, а компаниям, в которые добывают. Например, там много нефти Chevron. Западные компании страхуют эти танкеры в основном за счет британских компаний, британцы — лидеры на европейском рынке, ну и вообще одни из лидеров в мире по оказанию страховых услуг. Подозрительно, что именно такие танкеры с такой страховкой вроде как стоят в пробке там, а остальные свободно проходят, по крайней мере, сообщений о них не было. Может быть, в этом все дело, судя по тому, что такой избирательный подход. Просто сейчас для таких альтернативных игроков на рынке страхования открываются огромные возможности. Все, что вывозится из России морским транспортом, должно быть застраховано не западными компаниями, потому что им разрешено страховать танкеры с российской нефтью, только если эта нефть стоит ниже потолка цены. Соответственно, если нефть торгуется выше, чем потолок цены, то кто-то другой должен страховать. Поэтому, как одна из версий, Турция сама хочет сесть на этот рынок».
Минфин США 7 декабря уведомил Турцию, что ценовой потолок не подразумевает обязательных дополнительных проверок всех судов. Ограничение цены не требует от танкеров получать страховку для каждого отдельного плавания.