ЦБ заявил о резком росте международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 1 декабря 2022 года составили $567,289 млрд. Это на 3,67% (или на $20,095 млрд) выше показателей на начало ноября, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Отмечается, что 1 декабря 2021 года общий объем резервов достигал $622,501 млрд, что на 9% выше нынешнего значения.
Зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила ранее, что регулятор располагает «достаточным объемом международных резервов на случай различных рисков».
Напомним, что международные резервы государства складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, а также разнообразных резервных ценных бумаг.