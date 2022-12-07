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1 час назад

ЦБ сообщил о росте международных резервов России

Илья Родин

Международные резервы России по состоянию на 1 декабря 2022 года составили $567,289 млрд. Это на 3,67% (или на $20,095 млрд) выше показателей на начало ноября, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

ЦБ заявил о резком росте международных резервов России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что 1 декабря 2021 года общий объем резервов достигал $622,501 млрд, что на 9% выше нынешнего значения.

Зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила ранее, что регулятор располагает «достаточным объемом международных резервов на случай различных рисков».

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Напомним, что международные резервы государства складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, а также разнообразных резервных ценных бумаг.

Экономика,Ксения Юдаева,Банк России,
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