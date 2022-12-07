Глава ЕК объявила о новых санкциях против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее заявление.

По словам фон дер Ляйен, в девятый пакет санкций против России планируют внести три новых банка страны. Также ЕК намерена полностью запретить банкам РФ проводить транзакции через Всероссийский банк развития регионов.