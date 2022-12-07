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1 час назад

В ЕК анонсировали новый пакет антироссийских санкций

Елена Прошина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее заявление.

Глава ЕК объявила о новых санкциях против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам фон дер Ляйен, в девятый пакет санкций против России планируют внести три новых банка страны. Также ЕК намерена полностью запретить банкам РФ проводить транзакции через Всероссийский банк развития регионов.

Санкции против России захотели изменить

Также в новом пакете санкций планируют расширить список физлиц. В него хотят включить почти 200 граждан РФ и организаций. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Госдумы и Совфеда, министрах, политических партиях и главах регионов.

Экономика,Всероссийский банк развития регионов,Еврокомиссия,Совет Федерации,Госдума,
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