Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
3 часа назад

Шольц считает, что ФРГ не стоит в будущем рассчитывать на российские энергоносители

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что цены на газ не вернутся к прежнему уровню; Германии нужно продолжать работать над независимостью в энергосфере. Об этом он заявил в интервью газетам редакционной группы Funke, выдержки из которого публикуются в четверг.

Шольц отказался рассчитывать на российские энергоносители
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми [от энергоресурсов из РФ] в долгосрочной перспективе", - сказал он.

"Ожидается, что цены на газ в будущем нормализуются, поскольку у нас появятся новые возможности для импорта. Однако мы, наверное, уже не вернемся к тем низким ценам, которые были до войны", - добавил Шольц.

ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ заработают к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители