Шольц отказался рассчитывать на российские энергоносители

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что цены на газ не вернутся к прежнему уровню; Германии нужно продолжать работать над независимостью в энергосфере. Об этом он заявил в интервью газетам редакционной группы Funke, выдержки из которого публикуются в четверг.

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"На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми [от энергоресурсов из РФ] в долгосрочной перспективе", - сказал он.

"Ожидается, что цены на газ в будущем нормализуются, поскольку у нас появятся новые возможности для импорта. Однако мы, наверное, уже не вернемся к тем низким ценам, которые были до войны", - добавил Шольц.