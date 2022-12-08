Шольц отказался рассчитывать на российские энергоносители

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что цены на газ не вернутся к прежнему уровню; Германии нужно продолжать работать над независимостью в энергосфере. Об этом он заявил в интервью газетам редакционной группы Funke, выдержки из которого публикуются в четверг.
"На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми [от энергоресурсов из РФ] в долгосрочной перспективе", - сказал он.
"Ожидается, что цены на газ в будущем нормализуются, поскольку у нас появятся новые возможности для импорта. Однако мы, наверное, уже не вернемся к тем низким ценам, которые были до войны", - добавил Шольц.
ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ заработают к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.