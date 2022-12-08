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1 час назад

Ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год

Lenta.ruиещё 1

Ущерб от коррупционных преступлений за 10 месяцев 2022 года в России составил 24,6 миллиарда рублей по подследственным Следственному комитету России (СКР) делам. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

Ущерб от коррупции в России составил 24,6 млрд рублей за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что в этом году на имущество фигурантов коррупционных дел был наложен арест на сумму более 57 миллиардов рублей — это вдвое выше показателей прошлого года. Кроме того, размер возмещенного ущерба увеличился на 65 процентов по сравнению с 2021 годом и составил 4,5 миллиарда рублей.

Бастрыкин подчеркнул, что коррупция наносит колоссальный урон развитию России, однако сотрудники СКР делают все, чтобы возместить ущерб.

Ранее глава СКР заявил, что за девять месяцев 2022 года 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию.

Экономика,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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