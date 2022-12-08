Ущерб от коррупции в России составил 24,6 млрд рублей за год

Ущерб от коррупционных преступлений за 10 месяцев 2022 года в России составил 24,6 миллиарда рублей по подследственным Следственному комитету России (СКР) делам. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

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Он добавил, что в этом году на имущество фигурантов коррупционных дел был наложен арест на сумму более 57 миллиардов рублей — это вдвое выше показателей прошлого года. Кроме того, размер возмещенного ущерба увеличился на 65 процентов по сравнению с 2021 годом и составил 4,5 миллиарда рублей.

Бастрыкин подчеркнул, что коррупция наносит колоссальный урон развитию России, однако сотрудники СКР делают все, чтобы возместить ущерб.