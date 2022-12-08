Затор танкеров в турецких проливах связали с требованиями Анкары

Очередь из танкеров с нефтью в турецких проливах образовалась из-за требования Анкары к перевозчикам предъявить дополнительные гарантии от страховых компаний, а не в силу условий потолка цен на российское топливо. Об этом пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Судя по всему, из примерно 20 танкеров в очереди на пересечение проливов все, кроме одного, везут нефть из Казахстана. Потолок цен на нефть не затрагивает эти грузы ни при каких обстоятельствах, их страховой статус не должен был измениться за последние недели или месяцы", - рассказал один из собеседников газеты.

Видео дня

По их словам, очередь из танкеров образовалась из-за требований Турции, а не в силу условий потолка цен.

"Политика потолка цен не требует от судов запрашивать особые страховые гарантии для каждого отдельного рейса", - заявил чиновник.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, Турция после вступления в силу потолка цен на российскую нефть не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы по крайней мере 20 танкеров, которые везут в общей сложности около 18 млн баррелей нефти. По информации агентства, все танкеры, кроме одного, перевозят нефть из Казахстана, но вышли из российских портов. Турция, опасаясь выступить в качестве нарушителя лимита цен, потребовала от перевозчиков предъявить письма о страховании грузов. Страховщики настаивают, что на данный момент не могут предоставить такие письма. Потолок цен не распространяется на нефть из Казахстана, однако, предполагает Bloomberg, Анкара предпочитает проявить дополнительную осторожность, поскольку танкеры следуют из российских портов.