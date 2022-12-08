Что изменится в российском законодательстве в 2023 году: выплаты, налоги и льготы

В 2023 году значительно изменится часть российского законодательства. О самых главных изменениях в разговоре с «ФедералПресс» рассказал адвокат Владимир Гончаров.
После этого гражданам будет проще работать со взносами и получать полагающиеся по закону услуги. Появится один платеж вместо двух и будет установлена предельная база обязательного и пенсионного страхования.
Он будет введен вместо обособленных налогов и сборов. Это позволит решить проблему с переплатой одних налогов и недочетом других. Физическими и юридическими лицами ежемесячно в бюджет будет вноситься определенная общая сумма, которая будет распределяться налоговой, то есть государством непосредственно.
Что касается новых субъектов РФ (ЛДНР и прочих), то изменится база для уплаты НДС. Будут действовать 3 налоговые ставки – нулевая (при исполнении госконтрактов и транспортных услуг), 9,09 % и 16,67 %.
Будет введено универсальное детское пособие, которые объединит разрозненные сейчас выплаты за детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, объясняет Владимир Гончаров.
Третьи лица не смогут получить доступ к ЕГРН без разрешения собственника.
Появится список организаций, которым правительство разрешит ограничивать доступ к своей бухгалтерской отчетности в ГИРБО.
Будет установлен новый срок уплаты НДС – 28 число каждого из 3 месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом. От налога освобождается имущество, переданное мобилизованным. А на внутренние воздушные перевозки россиян и багажа еще 2 года будет действовать льготная ставка в 10%.
Декретные пособия вырастут после индексации. Равно как и другие соцвыплаты. Например, пособие при рождении ребенка составит 23 011 рублей, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей – 33 282 рубля.