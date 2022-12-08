Силуанов: Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть

Введение потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и Россия готовит ответные меры. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

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Министр отметил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для мирового рынка. В то же время говорить о влиянии этого решения на бюджет России «пока преждевременно».

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин полагает, что введение потолка цен на нефть не приведет к серьезным последствиям для российской экономики. По словам замминистра, колебания добычи сырья на территории России, которые возможны из-за предела цены, не являются критическими. Кроме того, он подчеркнул, что Россия может продавать свою нефть на большей части мировых рынков в соответствии с рыночными принципами.