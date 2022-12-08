Глава Минфина Антон Силуанов сообщил о подготовке Россией ответных мер из-за введения странами G7 и ЕС ценового потолка на российскую нефть, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что пока не время давать оценку влиянию данной меры на бюджет. Силуанов назвал потолок цен нерыночным методом. По его словам, рынок «обмануть» нельзя.

«Если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет влияние и на цены, на объемы потребления на рынке и т.д.», - подчеркнул министр.

Он исключил подписание контрактов, в которых упоминаются регулируемые цены. Ответа со стороны России стоит ждать в скором времени, подчеркнул Силуанов.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.