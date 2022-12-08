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45 минут назад

Китай начал покупать российскую нефть с максимальными скидками

Lenta.ru

На фоне введения странами G7, Австралией и Евросоюзом потолка цен на российскую нефть китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали покупать ее с максимальными за последние месяцы скидками по отношению к эталонному сорту Brent, сообщает Reuters.

Китай начал покупать российскую нефть с максимальными скидками
Фото: ТАССТАСС

Почти все поставки дальневосточного сорта ESPO в Китай ведутся через трейдеров, которые берут на себя все риски по доставке и страхованию. Три недели назад российская нефть уходила с премией в 1,8 доллара, но как минимум один декабрьский груз на прошлой неделе был продан с дисконтом в 6 долларов по отношению к февральской цене.

При текущей стоимости Brent такая скидка означает цену в 68 долларов за баррель, включая расходы на фрахт и страхование. При этом в четверг, 8 декабря, два декабрьских груза еще не проданы, а предложение скидок достигло 7-8 долларов за баррель.

Отдельные сделки по грузам в январе заключаются на 4 доллара ниже мартовской цены Brent на лондонской бирже ICE, что является минимальным значением для ESPO с июля.

Аналитики отмечают, что введение санкций западных стран позволит Китаю, Индии и Турции, основным покупателям российской нефти, требовать еще большие скидки, поскольку вариантов для продажи у России остается не так много.

Ранее в Минэнерго опровергли выводы аналитиков Центробанка о новом шоке для российской экономики из-за введения потолка цен на нефть. По мнению чиновников министерства, серьезными проблемами ситуация не грозит. Тем не менее в правительстве пока не решили, каким именно будет ответ Москвы на ограничения.

Экономика,Банк России,ЕС,
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