Совет ЕС согласовал документы для выделения Киеву €18 млрд кредитов

Совет ЕС согласовал пакет документов, который позволит выделить Украине кредитную поддержку на 18 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.

Кредитную сумму предоставят Украине в 2023 году на 10-летний льготный период.

Ранее в зарубежных СМИ сообщали, что ЕК подготовила новый проект финансовой помощи Киеву на 8 миллиардов евро. Ее планировали передать Украине в виде грантов и кредитов.

В тексте материала уточнялось, что новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставлять кредитные гарантии для Киева на сумму до 9 миллиардов евро.