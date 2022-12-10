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2 часа назад

Совет ЕС согласовал документы для выделения Украине 18 млрд евро кредитов

Москва24иещё 8

Совет ЕС согласовал пакет документов, который позволит выделить Украине кредитную поддержку на 18 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.

Совет ЕС согласовал документы для выделения Киеву €18 млрд кредитов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кредитную сумму предоставят Украине в 2023 году на 10-летний льготный период.

Ранее в зарубежных СМИ сообщали, что ЕК подготовила новый проект финансовой помощи Киеву на 8 миллиардов евро. Ее планировали передать Украине в виде грантов и кредитов.

В тексте материала уточнялось, что новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставлять кредитные гарантии для Киева на сумму до 9 миллиардов евро.

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что стране намеренно задерживают 8 миллиардов евро. По его словам, он "ежедневно и разными способами" напоминает некоторым лидерам ЕС, что нельзя "делать заложниками нерешительности или бюрократизма" граждан Украины, в частности пенсионеров, переселенцев и учителей.

Экономика,Владимир Зеленский,Совет Европы,ЕС,
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