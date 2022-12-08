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1 час назад

Okaz: США поставили под угрозу промышленность Европы

Елена Прошина

Закон о снижении инфляции, принятый Вашингтоном, поставил под угрозу промышленность Европы. Такое мнение в своей статье в Okaz высказал обозреватель Али Мухаммед аль-Хазми.

США поставили под угрозу промышленность Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Европа принимает удар за ударом от своего ближайшего союзника США. Последним из них стало принятие администрацией Байдена закона об инфляции, который предусматривает льготы и снижение налогов для американских компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии», — написал он.

По словам аль-Хазми, лидеры ЕС оказались недовольны таким решением союзника, поскольку оно ставит под угрозу их промышленность, которой придется «мигрировать через Атлантику». Кроме того европейцы уже имели подобный опыт с Бразилией, которая приняла похожий на американский закон, чтобы стимулировать свое автомобильное производство. Итогам стало строительство новых заводов Jaguar, Land Rover, Mercedes и BMW в Бразилии, добавил обозреватель.

«С начала российско-украинского конфликта лидеры ЕС не раз высказывали недовольство политикой Белого дома, обвиняя его в том, что он наживается и делает состояние на этой ситуации, тогда как страны Евросоюза страдают. Любой, кто внимательно следит за происходящим в мире, увидит, что США старается извлечь как можно больше выгоды, пусть даже и за счет своих ближайших союзников, начиная с продажи газа и оружия по высоким ценам и заканчивая принятием закона о снижении инфляции», — отметил аль-Хазми.

По его мнению, у Европы есть три варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый заключается в подаче жалобы во Всемирную торговую организацию, второй — напрямую обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой отметить закон, и третий — принять у себя аналогичный закон.

Экономика,Али Мухаммед,Джозеф Байден,ЕС,ВТО,
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