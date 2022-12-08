США поставили под угрозу промышленность Европы

«С начала российско-украинского конфликта лидеры ЕС не раз высказывали недовольство политикой Белого дома, обвиняя его в том, что он наживается и делает состояние на этой ситуации, тогда как страны Евросоюза страдают. Любой, кто внимательно следит за происходящим в мире, увидит, что США старается извлечь как можно больше выгоды, пусть даже и за счет своих ближайших союзников, начиная с продажи газа и оружия по высоким ценам и заканчивая принятием закона о снижении инфляции», — отметил аль-Хазми.