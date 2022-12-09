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59 минут назад

Запасы газа в Европе опустились ниже 90 процентов

Lenta.ruиещё 1

Похолодание в Европе привело к активному выкачиванию газа из подземных хранилищ (ПХГ). Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает РИА Новости.

Запасы газа в Европе опустились ниже 90%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, из-за низких температур отбор газа их хранилищ в среднем за неделю достиг примерно 470 миллионов кубометров в сутки. По итогам газовых суток, 7 декабря запасы Евросоюза опустились ниже 90 процентов и составляют 89,93 процента. Уточняется, что наиболее активные темпы отбора за отчетные сутки наблюдались в Бельгии, Франции и Словакии.

В то же время аналитики GIE отмечают, что заполненность хранилищ остается на высоком уровне. Ожидается, что на фоне снижения температуры воздуха отбор газа из ПХГ Евросоюза будет находиться в диапазоне 300-500 миллионов кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам ноября достиг 92,8 процента. Это почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

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