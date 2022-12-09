Европа оценила влияние санкций против России на свою экономику

Влияние санкций ЕC против России на экономику самой Европы пока остается незначительным и ограничено несколькими секторами, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Еврокомиссии.

По словам источников издания, санкции ЕС обернулись трудностями с поставками древесины и драгоценных камней. Евросоюз принимает меры для смягчения экономических последствий санкций, отмечает издание. По состоянию на конец ноября одобрено более 150 национальных мер на общую сумму 525,5 миллиарда евро.

Рост мировой экономики в 2023 году составит 1,2 процента, что сравнимо с показателем финансового кризиса 2008-2009 годов, говорится в исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance).