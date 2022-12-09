Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
54 минуты назад

Власти Украины оценили масштаб спада экономики страны

Lenta.ru

Министерство экономики Украины ожидает, что по итогам ноября спад ВВП страны составил 41 процент, а по итогам всего года — 33,2 процента. Такие данные привел первый замглавы ведомства Денис Кудин, его слова приводит РИА Новости.

Власти Украины оценили масштаб спада экономики страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам замминистра, результаты за ноябрь оказались «существенно глубже», чем 32 процента, что прогнозировались ранее.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на территории страны: оценив уровень обеспечения электричеством на Украине, украинский лидер заявил о тяжелой ситуации с электричеством в восьми регионах страны. «По состоянию на этот вечер больше всего отключений [электроснабжения] в Киеве и [Киевской] области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье», — подчеркнул президент.

Также он сказал, что конфликт в стране может закончиться в 2023 году.

Экономика,Денис Кудин,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители