Путин сравнил экономику России и Европы

Во время пресс-конференции после заседания ЕАЭС в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что Запад ошибся в своих прогнозах по поводу воздействия санкций на российскую экономику. в условиях санкций. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своём Telegram-канале.
«Могло бы быть и лучше – правда, когда нам предрекали спад экономики России на 20%... Спад есть, но на 2,9% – это большая разница. Ситуация лучше, чем во многих других странах. У нас 12,2-12,3% инфляция будет по году, в европейских странах – 17,20%, запредельные величины», – сказал он.
Путин также добавил, что если сравнивать со странами Запада, сейчас у России хорошая ситуация по «целому ряду показателей».
Ранее Путин прокомментировал состоявшийся обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута.