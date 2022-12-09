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2 часа назад

Путин сравнил экономику России и Европы

Елена Прошина

Во время пресс-конференции после заседания ЕАЭС в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что Запад ошибся в своих прогнозах по поводу воздействия санкций на российскую экономику. в условиях санкций. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своём Telegram-канале.

«Могло бы быть и лучше – правда, когда нам предрекали спад экономики России на 20%... Спад есть, но на 2,9% – это большая разница. Ситуация лучше, чем во многих других странах. У нас 12,2-12,3% инфляция будет по году, в европейских странах – 17,20%, запредельные величины», – сказал он.

Песков рассказал, сможет ли Путин встретиться с Бутом в аэропорту Внуково-2

Путин также добавил, что если сравнивать со странами Запада, сейчас у России хорошая ситуация по «целому ряду показателей».

Ранее Путин прокомментировал состоявшийся обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута.

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