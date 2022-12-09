Путин сравнил экономику России и Европы

«Могло бы быть и лучше – правда, когда нам предрекали спад экономики России на 20%... Спад есть, но на 2,9% – это большая разница. Ситуация лучше, чем во многих других странах. У нас 12,2-12,3% инфляция будет по году, в европейских странах – 17,20%, запредельные величины», – сказал он.