Озвучено вероятное решение ЦБ по ключевой ставке

«С одной стороны, экономика во многом адаптировалась к текущей ситуации, а с другой – решения по ключевой ставке обоснованны и взвешенны с учетом всех текущих и прогнозируемых факторов, поэтому мы не ожидаем значительных изменений в экономической активности», – добавил Тарасов.