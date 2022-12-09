Озвучено вероятное решение ЦБ по ключевой ставке

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов заявил, что Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% или допустить её незначительное снижение. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, нынешнее значение ключевой ставки является оптимальным и соответствует балансу проинфляционных и дезинфляционных факторов.
«К проинфляционным относится индексация тарифов на газ, электричество и водоснабжение, которая воздействует на цены на большинство товаров и услуг. Также возможно ослабление рубля на фоне прогнозирующегося снижения сальдо операций по внешнеторговому балансу. <…> Самым значимым проинфляционным фактором будет сохраняющееся снижение потенциального выпуска продукции в экономике из-за санкций и дефицита квалифицированной рабочей силы», – рассказал он.
К дезинфляционным факторам относится невысокий уровень потребительской уверенности, снижение инфляционных ожиданий, а также замедление темпов потребительского кредитования.
«С одной стороны, экономика во многом адаптировалась к текущей ситуации, а с другой – решения по ключевой ставке обоснованны и взвешенны с учетом всех текущих и прогнозируемых факторов, поэтому мы не ожидаем значительных изменений в экономической активности», – добавил Тарасов.
Ранее стало известно, что Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%.