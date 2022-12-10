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2 часа назад

Греция пообещала помочь Европе стать независимой от российского газа

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT заявил, что страна поможет Европе стать независимой от российского природного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Греция пообещала помочь Европе стать независимой от российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Чрезвычайно важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам: энергетической солидарности, упрощению процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и, самое главное, механизму ценовой коррекции — то, что мы называем потолком [цен]», — сказал он.

По словам премьера, Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса. Он пообещал, что страна продолжит обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней государств.

Экономика,Кириакос Мицотакис,
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