Греция пообещала помочь Европе стать независимой от российского газа

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в эфире телеканала ERT заявил, что страна поможет Европе стать независимой от российского природного газа. Об этом сообщает РИА Новости .

«Чрезвычайно важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам: энергетической солидарности, упрощению процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и, самое главное, механизму ценовой коррекции — то, что мы называем потолком [цен]», — сказал он.

По словам премьера, Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса. Он пообещал, что страна продолжит обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней государств.