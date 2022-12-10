Банки в Херсонской области досрочно приступили к обмену гривны на рубли

Банки, работающие в Херсонской области, приступили к обмену наличной гривны на рубли, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации Херсонской области со ссылкой на управляющего отделением Центробанка России по региону Андрея Перетокина. Обмен гривны должен был начаться с 1 января 2023 года.

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"Мы должны были начать операции с 1 января, но ради удобства жителей и плавной интеграции области в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас", - сказал Перетокин, слова которого приведены в сообщении.

Обмен гривны доступен в херсонских отделениях таких банков, как Промсвязьбанк, ЦМРбанк и МРБ-Банк. Власти рекомендуют не затягивать с обменом гривны на рубль. На сегодняшний день гривна подлежит обмену по курсу 1,25 рубля.

В соответствии с федеральными конституционными законами о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России денежной единицей там с 1 января 2023 года будет российский рубль, до конца 2022 года в этих субъектах допускается обращение украинской гривны. При этом Банк России установит особенности деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений. Банк России открыл территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.