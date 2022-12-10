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1 час назад

«Зима будет очень сложной»: Джонсон выступил с заявлением

Илья Родин

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в статье для для Wall Street Journal, что эта зима будет сложной без российского газа для многих европейских стран. Он предположил, что следующая зима будет еще тяжелее.

«Зима будет очень сложной»: Джонсон выступил с заявлением
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джонсон подчеркнул, что для всех государств, которые зависят от поставок российского газа, «зима будет очень сложной».

По его словам, европейские страны все же смогут преодолеть все грядущие трудности. Он заметил, что власти ЕС предприняли значительные усилия для того, чтобы наполнить газом подземные хранилища.

Политик пояснил, что особенно тяжелой будет зима 2023-24 годов. Он уточнил, что текущие запасы энергоресурса существенно сократятся и их будет сложно восполнять.

Вучич предрек Европе «полярную» зиму

Кроме того, в следующем году еще не будут введены в строй новые терминалы СПГ и объекты ветроэнергетики, констатировал Джонсон.

Экономика,Борис Джонсон,ЕС,
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