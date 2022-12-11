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53 минуты назад

ZDF: Европа, вопреки заявлениям об отказе от российского газа, нарастила импорт российского СПГ

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ, пишут немецкие СМИ со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW). Согласно подсчетам, закупки российского СПГ даже увеличились в сравнении с 2021 годом.

Европа нарастила закупки российского газа вопреки заявлениям об отказе от него
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительство Германии официально объявило о намерении отказаться от российского газа, однако российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок, сообщает ZDF.

По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в Германию. В итоговой статистике, по его словам, газ приписывается Бельгии, хотя по факту использует его Германия. При этом объемы поставок не очень большие: около 5 млрд кубометров в год, что составляет около 5% от всей потребности ФРГ в газе, передает RT.

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А вот общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений. В сравнении с прошлым годом ЕС и Великобритания закупили на одну пятую больше российского СПГ, нарастив ее до 13% от общего европейского потребления. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Нидерланды.

Также в исследования IfW говорится, что дефицита газа предстоящей зимой в Германии получится избежать, если экономия составит 20%.

Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.

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