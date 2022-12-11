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17 минут назад

Bloomberg сообщил, что Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы

Газета.Ru

Очередь из ожидающих перевозки нефти через проливы Турции Босфор и Дарданеллы танкеров начала уменьшаться. Это может означать, что Анкара разрешила ситуацию со страховкой у судов с нефтью, сообщает агентство Bloomberg.

Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет агентство со ссылкой на список транзитных портов, 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы 11 декабря, при этом днем ранее в очереди находились 27 судов.

Источник Bloomberg в судоходной отрасли подтвердил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускаются.

Турецкие власти ранее потребовали подтверждающие письма от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через проливы.

Однако 10 декабря, как сообщает агентство, Анкара разослала страховщикам образец письма, которое она сочтет приемлемым. По словам собеседника агентства, письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям. В агентстве считают, что это может говорить о том, что решение этой ситуации найдено.

9 декабря Генеральное управление мореходства Турции заявило, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

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