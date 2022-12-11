Турция начала пропускать танкеры с нефтью через свои проливы

Очередь из ожидающих перевозки нефти через проливы Турции Босфор и Дарданеллы танкеров начала уменьшаться. Это может означать, что Анкара разрешила ситуацию со страховкой у судов с нефтью, сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет агентство со ссылкой на список транзитных портов, 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы 11 декабря, при этом днем ранее в очереди находились 27 судов.

Источник Bloomberg в судоходной отрасли подтвердил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускаются.

Турецкие власти ранее потребовали подтверждающие письма от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через проливы.

Однако 10 декабря, как сообщает агентство, Анкара разослала страховщикам образец письма, которое она сочтет приемлемым. По словам собеседника агентства, письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям. В агентстве считают, что это может говорить о том, что решение этой ситуации найдено.