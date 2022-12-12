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44 минуты назад

Танкер из России с нефтью пропустили через Босфор

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Российский танкер Volgotrans 2701 с сырой нефтью, стоявший в очереди в проливе Босфор, прошел через него и вышел в Мраморное море, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Танкер из России с нефтью пропустили через Босфор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судно направляется в турецкий порт Текирдаг, ко второй половине дня оно вышло в Мраморное море, передает ТАСС со ссылкой на сервис отслеживания судов Marine Traffic.

В воскресенье СМИ писали, что турецкие власти якобы разрешили пропускать нефтяные танкеры, остановленные в Босфоре.

Американский Минфин заявлял, что Анкара без причин блокирует танкеры, по версии ведомства США, они везут нероссийскую нефть и не подпадают под санкции.

Газета ВЗГЛЯД писала, по какой причине турецкие власти устроили пробку из танкеров у Босфора.

Экономика,Цена на нефть,
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