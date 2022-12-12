Танкер из России с нефтью пропустили через Босфор

Российский танкер Volgotrans 2701 с сырой нефтью, стоявший в очереди в проливе Босфор, прошел через него и вышел в Мраморное море, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

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Судно направляется в турецкий порт Текирдаг, ко второй половине дня оно вышло в Мраморное море, передает ТАСС со ссылкой на сервис отслеживания судов Marine Traffic.

В воскресенье СМИ писали, что турецкие власти якобы разрешили пропускать нефтяные танкеры, остановленные в Босфоре.

Американский Минфин заявлял, что Анкара без причин блокирует танкеры, по версии ведомства США, они везут нероссийскую нефть и не подпадают под санкции.