Эксперт: Западу будет трудно навредить России, ограничив цену нефти

Страны Запада могут столкнуться с серьезными препятствиями при реализации своей цели нанести ущерб России путем введения потолка цен на нефть, так как им будет крайне трудно контролировать ситуацию на нефтяном рынке. Об этом заявил старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета, основатель и глава Cyprus Natural Hydrocarbons Company Чарльз Эллинас в авторской статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты Cyprus Mail.

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"США вместе со своими союзниками по Группе семи предложили ввести данный потолок как способ ограничить прибыль России, сохранив при этом поступление российской нефти в мировую экономику. Цель состоит в том, чтобы нанести ущерб финансам России, избежав при этом резкого роста нефтяных цен, который стал бы следствием существенного сокращения российской нефти на мировых рынках. Легко в теории, но сложно на практике - рынки не поддаются контролю", - отмечает доктор Эллинас.

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Он добавляет, что Россия уже экспортирует большую часть своей нефти в Индию, Китай и другие азиатские страны по цене около $50-55 за баррель, то есть с дисконтом примерно в одну треть по отношению к цене нефтяной смеси Brent. "Первоначальные признаки указывают на то, что эти страны не устанавливают потолка. Пока цена остается на этом уровне, потолок на нее не повлияет", - подчеркивает автор.

По словам Эллинаса, ограничение "остается почти незамеченным", потому что потолок близок к тем ценам, по которым торгуется нефть из РФ. Он напоминает, что "стоимость добычи российской нефти колеблется в пределах $30-40 за баррель".

Возможности увеличения доходов России

Автор считает, что установленные ограничения могут нанести вред России в том случае, если цены на нефть внезапно вырастут. "Но если незападные покупатели не будут действовать (то есть вводить ценовой потолок - прим. ТАСС), то Россия может выиграть от резкого повышения мировых цен на нефть", - заявляет Эллинас.

Затронув тему страхования морских перевозок, автор статьи отмечает, что большинство страховых компаний базируются в ЕС или Великобритании и, как ожидается, будут следовать введенным ограничениям.

"В этом причина переполненности судов в Черном море, большинство из которых загружено нефтью из Казахстана, а не из России. Турция настаивает на том, что они должны доказать, что они застрахованы, прежде чем позволить им пересечь Босфор, хотя США говорят, что в этом нет необходимости", - поясняет он.

По мнению Эллинаса, "риск состоит в том, что полный запрет на страхование может привести к уходу с рынка такого количества российской нефти, что цены взлетят до небес, пострадают западная и другие экономики, а Россия получит больше прибыли от нефти, которую можно экспортировать морским путем, невзирая на эмбарго".

Слишком дорогостоящая замена

Автор подчеркивает, что вступившее в силу с 5 декабря эмбарго на перевозки российской нефти морским путем "является крупнейшим вмешательством в мировой поток нефти за последние десятилетия, и никто точно не знает, что произойдет". По его словам, "участники рынка, в том числе покупатели, переработчики, трейдеры и судоходная отрасль, скептически относятся к возможности эффективного применения новых правил", в то время как "политики, поддерживающие эти усилия, признают, что они не будут идеальными, но, по их мнению, любое сокращение доходов России от продажи нефти - это победа Запада".

Он добавил, что "сложности возрастут после 5 февраля, когда, как и планировал Евросоюз, вступит в силу аналогичное эмбарго на морские перевозки российских нефтепродуктов". Эллинас отметил, что "Европа добилась незначительного прогресса в замене таких продуктов, как российское дизельное топливо, а напряженная ситуация на мировых рынках может сделать такую замену сложной и дорогостоящей".

"Кипру следует ожидать, что именно это и произойдет, и что в феврале цены на дизельное топливо вырастут", - спрогнозировал автор статьи.