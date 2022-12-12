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27 минут назад

Песков: Россия в ближайшие дни примет решение, каким будет ответ на потолок цен на нефть

ТАССиещё 6

Ответ России на введение потолка цен на нефть еще обсуждается, но процесс завершится в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в пятницу в Бишкеке глава российского государства Владимир Путин говорил, что будет подписан его указ об ответе на введение потолка цен.

"Президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются", - констатировал Песков.

По его словам, "в ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институционализировано в виде президентского указа".

«Не переживайте»: Путин о введении потолка цен на российскую нефть

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Об аналогичном решении заявили государства Группы семи и Австралия. Кроме того, западные страны ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия планирует до конца 2022 года создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

Путин 9 декабря заявил, что попытки установить потолок цен на нефть не нанесут России ущерба. По словам президента, "это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное". Он назвал введение потолка цен вредным решением для мировых энергетических рынков. При этом Путин отверг возможность того, что потолок цен спровоцирует проблемы для российского бюджета.

Экономика,Александр Новак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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