Ответ России на введение потолка цен на нефть еще обсуждается, но процесс завершится в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в пятницу в Бишкеке глава российского государства Владимир Путин говорил, что будет подписан его указ об ответе на введение потолка цен.

"Президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются", - констатировал Песков.

По его словам, "в ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институционализировано в виде президентского указа".

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Об аналогичном решении заявили государства Группы семи и Австралия. Кроме того, западные страны ввели запрет своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия планирует до конца 2022 года создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.