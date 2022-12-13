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1 час назад

В США заявили о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

Lenta.ruиещё 7

У России есть возможность восстановить статус главного поставщика газа в Европейский союз (ЕС), пишет Bloomberg.

В США заявили о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС
Фото: ТАССТАСС

Агентство привело в пример слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который заявил, что остаться без российского газа навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».

Отмечается, что для многих немецких политиков цены имеют значение.

«Сейчас Берлин платит 140 евро за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — пишет Bloomberg.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в вопросе обеспеченности природным газом уже обезопасил себя на текущую зиму, угрозы энергобезопасности больше нет.

«Наши хранилища заполнены более чем на 90 процентов, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано», — подчеркнула она.

Экономика,Михаэль Кречмер,Еврокомиссия,ЕС,
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