В США заявили о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

«Сейчас Берлин платит 140 евро за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — пишет Bloomberg.