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30 минут назад

Экономист заявил, что Байден «тащит Америку в пропасть»

Лера Букина

Экономист Михаил Хазин негативно оценивает политику американского президента Джо Байдена. По его словам, он «тащит Америку в пропасть», передает «Говорит Москва».

Экономист заявил, что Байден «тащит Америку в пропасть»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В беседе с радиостанцией эксперт отметил, что данную ситуацию видит бывший президент США Дональд Трамп. Также, по словам собеседника, управление Соединенными Штатами сосредоточено в руках банкиров.

«Это властная группировка международных банкиров, которым глубоко начхать на Германию и на США начхать, что хорошо видно по Байдену, который тащит Америку в пропасть», - заявил Хазин.

Согласно экономическому опросу CNBC, большая часть американцев выступает против переизбрания Байдена президентом США. Один из факторов - возраст нынешнего главы Белого дома.

Ранее Михаил Хазин не исключил того, что американские власти могут спровоцировать обвал мировых финансовых рынков по примеру 2008 года.

Также экономист высказывался об инфляции в США. По его словам, власти страны планируют

бороться с ростом инфляции «любой ценой». Однако, как уточнил Хазин, эта цена будет высокой. Действия властей страны спровоцируют подавление экономической активности, указывал он.

Экономика,Михаил Хазин,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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