Российский завод Mercedes-Benz может возобновить работу

Российский завод Mercedes-Benz, расположенный в Подмосковье, может возобновить работу летом 2023 года. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на регионального директора по Петербургу группы "Автодом" Евгения Войтенкова.
Компания ранее выкупила предприятие.
"Надеюсь, что через три-четыре месяца у нас будут подписаны хорошие документы и там будет производиться достаточно неплохой автомобиль. Какой бренд будет, я пока не могу сказать. Есть возможности даже выбрать", — сказал Войтенков.
По словам топ-менеджера, предприятие может начать работу летом 2023 года. Завод планирует выпускать машины под иностранным брендом.
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz продал свой завод и другие активы в России дилерскому холдингу "Автодом". Об этом подробно писала "Газета.Ru".