Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
30 минут назад

Российский завод Mercedes-Benz может возобновить работу летом 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Российский завод Mercedes-Benz, расположенный в Подмосковье, может возобновить работу летом 2023 года. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на регионального директора по Петербургу группы "Автодом" Евгения Войтенкова.

Российский завод Mercedes-Benz может возобновить работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания ранее выкупила предприятие.

"Надеюсь, что через три-четыре месяца у нас будут подписаны хорошие документы и там будет производиться достаточно неплохой автомобиль. Какой бренд будет, я пока не могу сказать. Есть возможности даже выбрать", — сказал Войтенков.

По словам топ-менеджера, предприятие может начать работу летом 2023 года. Завод планирует выпускать машины под иностранным брендом.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz продал свой завод и другие активы в России дилерскому холдингу "Автодом". Об этом подробно писала "Газета.Ru".

Экономика,Евгений Войтенков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители