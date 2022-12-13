Экспорт газа в ЕС: На Западе предсказали России новую роль

Российская Федерация может вновь стать лидером среди поставщиков энергоносителей в страны Европейского союза. Об этом пишет Bloomberg, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Обозреватель издания Хавьер Блас указал, что на карту поставлены миллиарды долларов, которые можно получить через экспорт газа.

По его словам, на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие эксперты и политики допустили возможность того, что Россия вновь займет лидирующие позиции на энергетическом рынке ЕС. Блас разделил их позицию по этому вопросу и добавил, что реалии географии и рынков останутся неизменными вне зависимости от мнения высокопоставленных лиц.

Автор также обратил внимание на то, что Россия долгие годы оставалась самым крупным поставщиком газа в Европу. Энергетический мост между РФ и государствами ЕС строился десятки лет и преодолел холодную войну, распад СССР и либерализацию европейского энергетического рынка, пишет Блас.