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1 час назад

Экспорт газа в ЕС: На Западе предсказали России новую роль

Елена Прошина

Российская Федерация может вновь стать лидером среди поставщиков энергоносителей в страны Европейского союза. Об этом пишет Bloomberg, передает РИА Новости.

Экспорт газа в ЕС: На Западе предсказали России новую роль
Фото: ТАССТАСС

Обозреватель издания Хавьер Блас указал, что на карту поставлены миллиарды долларов, которые можно получить через экспорт газа.

По его словам, на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие эксперты и политики допустили возможность того, что Россия вновь займет лидирующие позиции на энергетическом рынке ЕС. Блас разделил их позицию по этому вопросу и добавил, что реалии географии и рынков останутся неизменными вне зависимости от мнения высокопоставленных лиц.

Автор также обратил внимание на то, что Россия долгие годы оставалась самым крупным поставщиком газа в Европу. Энергетический мост между РФ и государствами ЕС строился десятки лет и преодолел холодную войну, распад СССР и либерализацию европейского энергетического рынка, пишет Блас.

Журналист отметил, что европейские политики не всегда сходятся во мнении об отношениях между Россией и ЕС. Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер, например, заявила, что Европейский союз достигнет «свободы» только в случае полного отказа от российского газа. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер при этом считает, что полный отказ от поставок энергоносителей из РФ будет ошибкой.

Экономика,Хавьер Блас,Михаэль Кречмер,ЕС,
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