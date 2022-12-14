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1 час назад

Названы самые благополучные регионы России

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Самые благополучные регионы России назвал в своем исследовании фонд развития гражданского общества «Индекс социального благополучия регионов», сообщают «Известия». Москва в рейтинге поднялась на две строчки выше по сравнению с прошлым годом и заняла шестое место.

Названы самые благополучные регионы России
Фото: Мария Плотникова / РИА НовостиМария Плотникова / РИА Новости

«Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос с 4,77 до 5,36 (12,4 процента). Также в первую десятку вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия», — говорится в материалах исследования.

При этом лидером по размеру заработной платы стала Чукотка — жители этого региона в среднем получают 131 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе зарплата составляет 127,2 тысячи рублей, в Москве — 109 тысяч рублей.

Москва также вошла в число регионов с самой дорогой стоимостью жизни — фиксированный набор товаров и услуг обойдется жителю столицы в среднем в 28 тысяч рублей в месяц. На Камчатке это показатель составляет 29 тысяч рублей, а Чукотке — 32,4 тысячи рублей в месяц.

Ранее были определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.

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