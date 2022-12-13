Зеленский заявил о нужде Украины в европейской электроэнергии

«Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электроэнергии из стран ЕС на Украину, объем — до 2 гигаватт <...> Такая поддержка может стоить около 800 млн евро в текущих ценах», — заявил Зеленский.