Зеленский заявил о нужде Украины в европейской электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нужде в поставках европейской электроэнергии в размере до двух гигаватт, сообщает РИА Новости.
«Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электроэнергии из стран ЕС на Украину, объем — до 2 гигаватт <...> Такая поддержка может стоить около 800 млн евро в текущих ценах», — заявил Зеленский.
Зеленский заявил, что для импорта электроэнергии из Европы необходимо решение Евросети операторов систем передачи электроэнергии повысить импортные мощности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Париже по помощи Киеву попросил страны Европейского союза направить на украинские объекты критической энергетической инфраструктуры специальные миссии для международного контроля.
Украинский лидер высказал мнение, что такие миссии могут помочь стабилизировать ситуацию в стране, а также стать фактором надлежащего международного контроля.