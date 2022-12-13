Дума одобрила право кабмина увеличить свой резервный фонд

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, согласно которым резервный фонд правительства РФ может быть увеличен на 900 млрд руб. за счет государственных внутренних заимствований. Норма была оформлена как поправка к закону об унификации субсидий.

Фото: ТАСС ТАСС

"Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году правительство Российской Федерации вправе принимать решения об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Российской Федерации на сумму до 900 млрд рублей без внесения изменений в Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" с превышением общего объема расходов федерального бюджета за счет государственных внутренних заимствований Российской Федерации в пределах объема, установленного программой государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2022 год", - говорится в тексте поправки.

Видео дня

Как сообщил ранее директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина РФ Сергей Романов, предлагается предусмотреть в текущем году увеличение ассигнований резервного фонда правительства через внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи - по согласованию в обязательном порядке с парламентской комиссией - за счет осуществления госзаимствований в размере до 900 млрд руб. с превышением предусмотренного законом о бюджете общего объема расходов. Эта норма, по его словам, позволит обеспечить расходные обязательства в 2022 году, чтобы снять определенную нагрузку с 2023 года и обеспечить уже в 2022 году ряд обязательств 2023 года, в частности, речь идет о поддержке ликвидности Пенсионного фонда для оперативного начисления январских пенсионных выплат.

О законе

Принятый закон направлен на унификацию и стандартизацию предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ или услуг. Документ, инициированный правительством, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ. Закон предусматривает основания для установления кабмином порядка проведения отбора получателей субсидий и единых правил предоставления субсидий. Кроме того, в Бюджетном кодексе закрепляются положения об инструментах, обеспечивающих упрощение доступа потенциальных получателей субсидии к информации об их предоставлении.

Документ устанавливает правовые основания для отбора получателей субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" или на других сайтах в интернете. Требование о проведении отбора получателей субсидий в таких информационных системах предлагается ввести поэтапно: в отношении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, - начиная с 1 января 2023 года, в отношении субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, если источником их финансового обеспечения являются целевые межбюджетные трансферты, - начиная с 1 января 2024 года, в отношении иных субсидий, предоставляемых из бюджетов регионов и местных бюджетов, - начиная с 1 января 2025 года.