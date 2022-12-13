В Венгрии допустили изменение газовых контрактов с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с вице-премьером России Александром Новаком для обсуждения долгосрочных контрактов на поставки газа. Трансляция выступления политика велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).