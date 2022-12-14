В ДНР назвали размер нанесенного Украиной с 2014 года ущерба

Назван размер ущерба, который Киев нанес ДНР с 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы республики Дениса Пушилина.

По его словам, эта сумма превышает 1,3 триллиона рублей. Эти цифры предварительные, их назвала представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина.

«То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы», — заявил Пушилин.

Он отметил, что названная сумма ущерба не включает в себя разрушенные предприятия, а также инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры. Врио назвал данную цифру достаточно серьезной и пообещал разобраться с Украиной по данному вопросу после успешного завершения специальной военной операции.

Ранее Пушилин сообщил, сколько территории ДНР освобождено от Вооруженных сил Украины. Речь идет о более 50%. При этом процент освобожденного населения гораздо больший.

Врио главы напомнил, что задачей военных является освобождение «всей территории ДНР в конституционных границах».